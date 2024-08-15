Кроссовер Renault Duster снова продается в России по приятной цене

В России начались продажи новых кроссоверов Renault Duster по цене от ₽2,1 млн.

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Компания Renault ушла из России в 2022 году, но на рынке продолжают продавать новые машины этого бренда. Так, на одном из сайтов объявлений продается новый Renault Duster 2022 года выпуска за 2 122 000 рублей. Полноприводный автомобиль продает частник из Иркутска.

Машина продается в комплектации Life с 1,5-литровым 109-сильным дизелем и 6-ступенчатой МКП. В оснащение входят тканевая отделка салона, две подушки безопасности, датчики давления в шинах, кондиционер, штатная мультимедиа и прочее. В Армавире продают новый Duster 2023 года выпуска за 2 550 000 рублей.

Это автомобиль европейской сборки, оснащенный 114-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и бесступенчатым вариатором. Привод передний. В городе Вельск Архангельской области за 2 645 000 рублей продают собранный в Москве экземпляр 2022 года выпуска.

Этот Duster оснащен 117-сильным бензиновым атмосферником объемом 1,6 литра и 6-ступенчатой МКП. Привод полный. Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.