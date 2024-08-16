В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 1950 машин

Почти две тысячи машин скопилось в очередях у Крымского моста утром 16 августа. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

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Так, в очереди со стороны Тамани встало 1100 транспортных средств. Со стороны Керчи находится 850 транспортных средств. С обеих сторон водителям приходится в среднем ждать по три часа, чтобы проехать на переправу.

В 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

В последнее время на Крымском мосту часто возникают пробки. Так, 13 августа с обеих сторон моста выстроились 670 автомобилей. По данным оперативного штаба Краснодарского края, ожидание в очереди занимало не менее часа.