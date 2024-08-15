Батареи электромобилей за 15 лет подешевели в десять раз

Стоимость аккумуляторов для электрокаров рекордно упала. Эксперты Управления транспортных технологий министерства энергетики США изучили смету расходов на аккумуляторы для электромобилей в динамике и пришли к выводу, что за 15 лет — с 2008 по 2023 год — усреднённая стоимость аккумуляторной кислотной батареи с $1415 за киловатт-час снизилась до $139 киловатт-час. Таким образом, батареи для электрокаров подешевели на 90%.

За основу расчёта была взята не стоимость батареи как компонента, а затраты на аккумулирование единицы энергии. На примере батареи Tesla Model Y на 81 киловатт-час, которая в прошлом году стоила 11 259 долларов, можно понять, что в 2008 году она обошлась бы в 114 615 долларов.

Аналитическая компания Gartner полагает, что уже через три года, производство электромобилей будет дешевле, чем машин на природном топливе. Но большинство экспертов автомобильного рынка уверены, что это произойдёт ближе к 2023 году с учётом падения продаж электрокаров в этом году.

К слову, в США заметно уменьшилась стоимость владения электрокарами. По данным агентства J.D. Power, в 48 штатах автолюбители тратят на электромобили меньше, чем на машины с ДВС.