NHTSA: BMW отзовет более 100 тыс. машин из-за неисправности стартера двигателя.

Немецкий производитель BMW отзывает 105 558 автомобилей в США из-за проблем с перегревом стартера. Об этом сообщило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Чтобы устранить выявленную проблему, BMW необходимо обновить программное обеспечение.

Отзыв затронет различные модели, включая некоторые модели серий X5, X7, 3 Series и 7 Series. Это не единственный отзыв BMW, ранее компания анонсировала отзывную кампанию, в том числе в России. Последний раз такое произошло в 2019 году, тогда в РФ было отозвано 28 631 автомобиль. Отзыву подлежали модели 2-Series, 3-Series, 6-Series, 7-Series, X1, X3, X4, X5, X6, проданные в период с 2011 по 2015 год. Кроме того, отзывали и автомобили 1-Series, 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, X3, X4, X5, выпуска с 2014 по 2016 годов.

В настоящее время BMW не поставляет автомобили в Россию, дилеры завозят немецкие машины по схеме параллельного импорта. На российском рынке есть даже последняя новинка BMW – гибридный спорткар M5, представленный в июне текущего года. Источник: Reuters