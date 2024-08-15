38-летний Porsche 911 превратили в гибридный спорткар

Таргу Porsche 1986 года переделали в мощный гибрид. На автомобильной неделе в Монтерее состоится публичная премьера спорткара Targa Hybrid, источником вдохновения для которого стал Polaroid-Porsche немецкой bb-Auto. Оригинальный автомобиль выставлялся на фотовыставке Photokina 1976 года, и теперь у каждого есть возможность купить его улучшенную копию, оснащенную гибридной силовой установкой.

© Motor.ru

Сейчас мало кто помнит о Polaroid-Porsche — тарге от немецкой bb-Auto, засветившейся на стенде Polaroid на Photokina 1976 года и в криминальной комедии «Похитители автомобилей» 1980-го. А между тем на Monterey Car Week будет представлена её новая версия от калифорнийской Galpin Motors. В июне компания объявила о партнерстве с bb-Auto и стала её эксклюзивным представителем в Северной Америке. Дебютный bb-проект получил название Targa Hybrid — и слово «гибрид» тут совсем неслучайно.

© BB-Auto

© Wikipedia

За основу рестомода взят Porsche 911 Targa 1986 года. Ему пересмотрели геометрию подвесок, переделав их на манер 911 GT3 поколения 997 (2006), добавили стойки-койловеры и регулируемые стабилизаторы. Вкруг установили кастомные тормоза Brembo с шестипоршневыми суппортами, а двусоставные колеса Fuchs обули в шины Michelin Sport Cup 2. Салон сделали таким же броским, как экстерьер: там появились современные сиденья, яркая тканевая обивка, отполированный деревянный набалдашник рычага коробки передач и кондиционер.

© Galpin Motors

© Galpin Motors

© Galpin Motors

© Galpin Motors

Наконец, родной двигатель уступил место гибридной системе, состоящей из 4,0-литровой оппозитной «шестерки» от Ed Pink Racing (поставщика двигателей для ранних Singer) и электромотора Vonnen (фирмы, построившей первый гибридный 911), зажатого между ДВС и пятиступенчатой «механикой». Комбинированная отдача получилась около 550 лошадиных сил, почти как у нынешнего 911 Carrera GTS в кузове 992.2. Публичную премьеру рестомод отпразднует на мероприятии Werks Reunion 16 августа. Для тех, кто хочет такой же, есть хорошие новости — Galpin Motors уже принимает заказы.