Стала известна главная причина смерти людей в ДТП

Эксперт назвал основную причину гибели россиян в ДТП. Автоэксперт Петр Шкуматов убеждён, что каждый водитель обязан уметь пользоваться современными кровоостанавливающими приспособлениями, знать техники остановки разных видов кровотечения, а также иметь минимальные медицинские знания, которые могут спасти жизнь в экстренной ситуации.

В аварии, в которой есть пострадавшие люди, очень важно оперативно оказать первую помощь. И, прежде всего, остановить кровотечение, если в этом есть необходимость. Ведь именно от потери крови умирает большая часть пострадавших в ДТП, заявил Шкуматов.

В настоящее время есть достаточно медицинских курсов, где можно получить не только теоретические знания, но и практические навыки. Эксперт предлагает ввести в автошколах курс оказания первой помощи с практическим обучением.