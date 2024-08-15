Эксперт объяснил, почему 2023 год стал "годом мертвых "движков"

После введения санкций рынок моторных масел России наполнился подделками, а также новыми составами из дружественных стран - Турции, стран Азии. Портал "Автовзгляд" пишет, что 2022 и 2023 годы по этой причине стали катастрофой для двигателей российских автовладельцев.

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"Одним повезло, масло оказалось достойным, а другим - нет. Причем последних было намного больше", - пишет портал. "Весь прошлый год к нам привозили автомобили, у которых проблемы произошли с самым дорогим узлом - с двигателем. Причем машины приезжали с очень разными агрегатами: с простенькими старыми, "наевшимися" и павшими смертью храбрых, и новыми современными, у которых то самое масло, залитое по совету продавца или некомпетентного специалиста, привело к поломке на крошечном пробеге",

- рассказал "АвтоВзгляду" технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов, отметив, что итог у всех был один - переборка.

Также отмечается, что переборка - полбеды, потому что для того, чтобы её осуществить, нужны детали, которые по-прежнему для некоторых моделей в дефиците. Ещё одна сторона вопроса - стоимость этих самых запчастей.

Несомненно, большинство владельцев любит свой автомобиль и старается обслуживать его качественно, в том числе двигатель. Ранее "РГ" рассказала, чем ни в коем случае нельзя мыть мотор.