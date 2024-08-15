Вспоминаем пять спортивных автомобилей с вкладышей жвачек

1990-е годы были странной эпохой для многих сфер, в том числе и для автомобилей. Через странности пришли прорывные идеи. Это было время риска, время принятия странного или немыслимого. Новые технологии ещё не прочно поселились в автомобильной промышленности, но некоторые бренды были полны решимости произвести фурор в мире спортивных автомобилей. В 90-е годы появилось много уродливых и странных автомобилей, но одновременно с этим — много гениальных и уникальных машин.

Chevrolet Corvette C5

Бюджет на создание C5 был настолько мал, что Chevrolet отдала на аутсорсинг многие инженерные разработки, чтобы воплотить идею автомобиля в реальность. В итоге C5 получился намного современнее и лучше предыдущего поколения С4 и стал невероятно конкурентоспособным. Он заложил основу для следующих двух очень успешных поколений.

Corvette выпускался в трёх вариантах кузова: купе, кабриолет и родстер без крыши. После низких продаж купе с крышей GM решил поднять градус накала страстей, вернув в 2001 году модель Z06. Больше мощности, лучшая управляемость и более агрессивный дизайн мгновенно обеспечили и без того способному Corvette обновления, необходимые для конкуренции с лучшими спортивными автомобилями в мире.

Под капотом устанавливался 5,7-литровый V8 с отдачей 345 л.с. Максимальная скорость составляла 281 км/ч, а разгон до «сотни» — 4,6 секунды.

© Porsche

Porsche 911 GT1

Porsche создал GT1, чтобы доминировать в одноимённом гоночном классе. Спортивный автомобиль развивал мощность чуть менее 600 л.с. от 3,2-литровой турбошестёрки. Мощность уличной версии Straßenversion была немного уменьшена до 536 л.с., но это не мешало ей разгоняться до 322 км/ч и достигать ста за 4 секунды. 911 GT1 был настоящим гоночным автомобилем. И благодаря существованию городской версии немногие счастливые владельцы могли испытать почти ту же мощь, которая использовалась в профессиональных гонках.

911 GT1 означал нечто большее, чем просто версия для омологационных гонок, он дал Porsche настоящую славу. А автомобиль годился для плакатов в детской спальне.

© Ferrari

Ferrari F50

Как можно продолжить дело одного из самых желанных автомобилей в мире, Ferrari F40? Он был почти обречён на провал, но F50 на самом деле значительно улучшил предыдущую модель. Его шестиступенчатая коробка передач была лучше для уличного использования, чем пятиступенчатая коробка передач F40. Атмосферный двигатель V12 был более отзывчивым, чем заторможенный турбомотор V8 от F40, а дизайн проложил путь для ещё более красивых Ferrari, которые появлялись в последующие годы.

Двигатель мощностью 512 л.с. разгонял автомобиль до максимальных 325 км/ч. F50 не был сильно быстрее F40, но то, как они достигли своей максимальной скорости, сильно различалось.

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Lamborghini Diablo SE

Мало какой спортивный автомобиль выделяется больше, чем ярко раскрашенный Lamborghini. Вариант SE стал первой моделью, вернувшейся к заднеприводной компоновке после появления полного привода на самой модели Diablo. В попытке вернуть чистоту рецептуры Lamborghini и снизить вес, SE олицетворял тот тип безумия, который все привыкли ожидать от марки.

С рычащим 5,7-литровым V12 мощностью 523 л.с. Diablo SE стал идеальным автомобилем для эпохи 90-х гг. Diablo продолжил клиновидный дизайн, заданный предыдущей моделью Countach. Пожалуй, именно Diablo закрепил эту форму, которая и по сей день является синонимом Lamborghini.

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Bugatti EB110 Super Sport

Bugatti EB110 должен был стать суперкаром мирового класса, оснащённым сложными технологиями. 3,5-литровый двигатель, возможно, не такой объёмный, как у некоторых конкурентов, но благодаря четырём турбонагнетателям крошечный V12 выдаёт не меньше мощности и крутящего момента, чем его современники. Версия Super Sport выдаёт на целых 50 лошадиных сил больше, чем EB110 GT — 603 л.с. К тому же мощность передаётся на все четыре колеса, что в начале 90-х гг. было не очень распространено.

Может быть, Bugatti и была вне игры в течение десятилетий, но французская марка вернулась в конце 1980-х, когда были разработаны планы по созданию EB110. Автомобиль планировали собирать в Италии, неподалёку от основных конкурентов. Проблемы в мировой экономике привели к краху Bugatti. Но позднее бренд возродился под управлением Volkswagen AG.