Названы самые популярные в России электромобили

Zeekr вновь стал самым продаваемым электромобилем в России. В июле на территории России было реализовано 1119 электромобилей. Это оказалось даже больше, чем продажи дизельных автомобилей, которые за месяц были проданы в количестве 773 единиц. Всего с начала года в России было продано 11 720 электрокаров, сообщает «Автостат Инфо».

© Quto.ru

Лидером среди всех марок стал китайский Zeekr. По сравнению с июлем прошлого года бренд значительно нарастил продажи: 160 машин в июле 2023 года и 506 штук в июле 2024 года. Кроме того, в тройку лидеров вошли Evolute (83 машины в июле 2024 г.) и «Москвич» (77 единиц в июле 2024 г.). В топ-5 оказались Volkswagen (70 машин) и Avatr (57 автомобилей). За ними следуют Tesla (32 машины), BYD (31 автомобиль), Ora (31 машина), Voyah (19 автомобилей) и BMW (19 автомобилей).

При этом увеличить продажи по сравнению с июлем прошлого года удалось только четырём маркам: Zeekr, «Москвич», Avatr и Ora.

В модельном рейтинге лидерство удерживает Zeekr — четыре из пяти мест досталось китайскому бренду. В прошлом месяце купили 338 единиц Zeekr 001. А Zeekr X — 85 штук. Третье место досталось «Москвич 3е» (77 шт.). В топ-5 ещё вошли Zeekr 007 (42 шт.) и Zeekr 009 (41 шт.). За ними следуют Volkswagen I.D. 4 (37 шт.), Evolute i-Sky (36 шт.), VW I.D. 6 (31 шт.) и две модели Avatr — 12 (30 шт.) и С11 (27 шт.).

Недавно американское агентств J.D. Power составило рейтинг самых «умных» автомобильных марок. Список был составлен на основе Индекса технического опыта. Проще говоря, изучалась степень внедрения «умных» функций и их технологичность. Первое место досталось китайскому бренду Zeekr, который смог обогнать даже популярные немецкие марки.