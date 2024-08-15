Кроссовер Geely Monjaro скоро получит рестайлинг

Обновленный Geely Monjaro: салон кроссовера впервые сняли на фото
Компания Geely готовит рестайлинг популярного кроссовера Xingyue L, известного на нашем рынке под именем Monjaro. Стало известно, какие изменения получит автомобиль 2025 модельного года.
Внешность Monjaro был рассекречена ранее. Никаких глобальных перемен в ней не будет: изменена решётка радиатора и логотип на ней. Новая подробность - пополнение цветовой гаммы для кузова зелёным.
Теперь же "шпионам" удалось заглянуть в салон обновлённого кроссовера, в котором изменения носят тоже точечный характер. Так, перекомпонован тоннель между передними сиденьями: рычаг трансмиссии выполнен в стиле Geely Atlas, справа от него - "шайба"-селектор режима движения, над которым расположился ряд "горячих" клавиш. У основания тоннеля - скрытая ниша для мелочёвки, позади - слот для смартфона. По предварительной информации, будут пересмотрены комплектации: например, в базе появится проекционный дисплей. Также гамма цветов отделки пополнится белым.
Силовые агрегаты для Geely Monjaro останутся без изменений. В Китае кроссовер предлагается с передним приводом с двухлитровым турбомотором мощностью 218 л.с. и 7-ступенчатым "роботом", в более дорогих версиях, в том числе с опциональным 4WD, Monjaro комплектуется 238-сильной двухлитровой турбочетвёркой в паре с 8-диапазонной АКП.
В России купить Geely Monjaro можно только с системой полного привода и, соответственно, с мотором на 238 сил и "автоматом". Цена стартует от 4 275 000 рублей.
Тем временем к рестайлингу готовится Geely Coolray второго поколения, который получит более агрессивную внешность в стиле кроссоверов Volkswagen.