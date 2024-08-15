Кроссовер Geely Monjaro скоро получит рестайлинг

Компания Geely готовит рестайлинг популярного кроссовера Xingyue L, известного на нашем рынке под именем Monjaro. Стало известно, какие изменения получит автомобиль 2025 модельного года.

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Внешность Monjaro был рассекречена ранее. Никаких глобальных перемен в ней не будет: изменена решётка радиатора и логотип на ней. Новая подробность - пополнение цветовой гаммы для кузова зелёным.

© Российская газета

Теперь же "шпионам" удалось заглянуть в салон обновлённого кроссовера, в котором изменения носят тоже точечный характер. Так, перекомпонован тоннель между передними сиденьями: рычаг трансмиссии выполнен в стиле Geely Atlas, справа от него - "шайба"-селектор режима движения, над которым расположился ряд "горячих" клавиш. У основания тоннеля - скрытая ниша для мелочёвки, позади - слот для смартфона. По предварительной информации, будут пересмотрены комплектации: например, в базе появится проекционный дисплей. Также гамма цветов отделки пополнится белым.

Силовые агрегаты для Geely Monjaro останутся без изменений. В Китае кроссовер предлагается с передним приводом с двухлитровым турбомотором мощностью 218 л.с. и 7-ступенчатым "роботом", в более дорогих версиях, в том числе с опциональным 4WD, Monjaro комплектуется 238-сильной двухлитровой турбочетвёркой в паре с 8-диапазонной АКП.

В России купить Geely Monjaro можно только с системой полного привода и, соответственно, с мотором на 238 сил и "автоматом". Цена стартует от 4 275 000 рублей.

Тем временем к рестайлингу готовится Geely Coolray второго поколения, который получит более агрессивную внешность в стиле кроссоверов Volkswagen.