Литва закрыла въезд для машин с номерами Белоруссии

Литва полностью перекрыла въезд для машин с номерами Белоруссии. Власти прибалтийской страны распространили запрет на пересечение своей граница для всех автомобилей, зарегистрированных на территории РБ. Ранее действующие ограничения были более мягкими и содержали ряд исключений.

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«Запрет распространяется на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя», — сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Напомним, с 18 июля 2024 года Литва ограничила въезд на свою территорию для легковых автомобилей с номерами республики. Исключение составляли машины, которые предназначались для продажи, а также принадлежащие белорусам, имеющим действующую визу или вид на жительство в странах ЕС.

Все остальные граждане, по заявлению литовских властей, считаются нарушителями законодательства, им грозит крупный штраф и другие санкции, вплоть до конфискации транспорта.

Осенью прошлого года губернатор Калининградской области пояснил, что запрет на въезд машин в Литву на российских номерах не распространяется на транспорт, следующий по упрощённым транзитным документам (УТД). Разрешение действует при наличии в машине её собственника.