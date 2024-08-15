Цены на самые популярные автомобили в России остаются на одном уровне

В топе популярных автомобилей китайских марок в два раза больше, чем российских. Средняя стоимость популярных автомобилей из списка топ-10 почти не изменилась в январе−июле этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Она составила 2,95 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Авито Авто». Спрос на новые автомобили вырос на 33,2%, а предложение — на 63,6%.

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За семь месяцев 2024 года самыми популярными стали автомобили Lada, а также Haval и Omoda. Первые три места досталась отечественному бренду: Granta, Niva Legend и Vesta. Следом идут Haval Jolion и Omoda C5.

По динамике спроса лидирует Geely Monjaro, за год спрос на него вырос более чем в 3,5 раза. Первое место по предложение занимает Omoda C5 с долей 5,7%. Вторая строчка — у Chery Tiggo 7 Pro Max, третья — у Lada Granta. По росту предложения первое место занимает Geely Monjaro — он вырос в 8,4 раза.

Суммарная доля китайских моделей в топ-10 самых популярных машин почти в два раза больше, чем российских: 23,8% против 13,25%, — отметил руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито» Артем Хомутинников.

В июле журналисты составили рейтинг лучших автомобилей из Китая на основе мнения экспертов автомобильной области.