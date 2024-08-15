Владельцы китайских машин недовольны слишком частым обновлением моделей

Zeekr выпустил новую версию 001 и подвёргся критике. Компания Zeekr запустила продажи нового Zeekr 001 2025 модельного года всего лишь через полгода после выпуска предыдущего обновления модели. Таким образом, за год модель 001 продавалась в трёх разных версиях. Покупатели, которые приобрели новую версию, выпущенную в феврале, недовольны тем, что всего через полгода появляется ещё один автомобиль.

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Генеральный директор Zeekr Ан Конгуи ответил на критику и заявил, что в будущем постарается анонсировать обновление заранее.

Представитель компании Zeekr сообщил, что разработка версии 001 2024 модельного года началась в первой половине 2023 года. Тогда ещё не планировалось внедрять новые функции в частности систему интеллектуального вождения. После старта продаж выяснилось, что некоторые потенциальные покупатели отказываются от модели 001 в пользу 007, в котором установлены интеллектуальные системы.

В начале этого года китайским покупателям была доступна версия Zeekr 001, которая впервые появилась в 2021 году. В феврале этого года появился обновлённый автомобиль с новой 800-вольтовой архитектурой, более мощными электромоторами, новыми батареями и небольшими изменениями во внешности и интерьере. Следующая версия 001, 2025 модельного года, которая появилась сейчас, получила обновление интеллектуальной системы вождения и возможностей операционной системы. Таким образом, те автомобилисты, которые приобрели автомобиль, например, в январе 2024 года, сейчас владеют электромобилем, который отстал уже на два модельных года. А те, кто купил электрокар с конца февраля 2024 года, к концу лета оказались собственниками не самой современной версии.

Zeekr утверждает, что прогресс в области интеллектуальных функций вождения движется слишком быстро. А покупатели всё чаще используют это как важный фактор при выборе автомобиля. Китай переживает ситуацию, когда жизненный цикл модели автомобиля радикально сокращается. Если раньше машина в одном поколении могла продаваться от 5 до 10 лет с одним или двумя фейслифтингами за всё время, то теперь это невозможно. Главной движущей силой этих перемен является стремительное ускорение развития интеллектуального вождения.

Впервые эти перемены стали заметны в 2021 году на примере автомобилей Xpeng. В первой половине года Xpeng продвигала новые возможности модели Xpeng P7, которая на тот момент включала в себя Highway NGP и функцию парковки с памятью. Однако во второй половине того же года компания выпустила Xpeng P5, оснащённый более современными датчиками — двумя лидарами. То есть более высокие возможности интеллектуального вождения стали доступны на более компактном и дешёвом автомобиле.