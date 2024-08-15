Таджикистан наладит производство электрокаров

Таджикистан намерен организовать собственное производство электромобилей. На таджикском рынке всё большей популярностью пользуются автомобили с электрическими силовыми установками, а их импорт стабильно растёт. В итоге власти страны объявили о планах организовать своё производство электрокаров. Подробности проекта пока не раскрываются, но, по данным министерства транспорта республики, создано оно будет в сотрудничестве с китайскими партнёрами.

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«По данным Таможенной службы при правительстве страны, в 2023 году в Таджикистан было импортировано 3 316 электромобилей на общую сумму $59 млн. Только за первые 6 месяцев текущего года ввезено 5 266 электромобилей на общую сумму $76,4 млн, что составляет 26,7% от общего количества ввезенных автомобилей (более 19,7 тысячи)», — говорится в сообщении Минтранса Таджикистана.

Согласно принятой ещё осенью 2022 года программе развития электротранспорта, к 2028 году на территории страны должны появиться база для производства «зелёных» машин и их компонентов, а также инфраструктуры для их зарядки и обслуживания. Помимо этого, к концу десятилетия планируется разработка технологии утилизации отработавших аккумуляторов.

«Кроме того, Таджикистан планирует начать производство электромобилей совместно с китайскими компаниями», — подчеркнули в министерстве.

Для покупателей подобной техники планируется предусмотреть ряд дополнительных льгот и мер стимулирования спроса. Для повышения осведомлённости об автомобилях с нулевым уровнем выбросов при регистрации им выдают госномера зелёного цвета.

По предварительным подсчётам, общий объём финансирования программы составит 228 916 000 сомони (1,9 млрд рублей), причём предполагается, что из бюджета на эти цели выделят только 1,39 млн сомони, ещё 6,15 млн предоставят партнёры, а 221,37 млн — частные инвесторы.