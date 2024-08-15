Бренд Omoda обходит по продажам Alfa Romeo и Honda в Испании

Китайский бренд Omoda в Европе опережает по продажам местных производителей. В первом полугодии бренд продал 2 553 автомобиля Omoda 5 на территории Европы. Большая часть продаж пришлась на рынок Испании, где китайскому производителю удалось продать больше машин, чем Alfa Romeo, Land Rover, Honda и ещё одному представителю КНР — BYD. Omoda занимает пятую строчку рейтинга продаж автомобилей, которую делит вместе с Porsche. Испания — пятый по величине автомобильный рынок Европы.

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В этом году Omoda начнёт продажи своих моделей в Италии, Великобритании и Польше. Затем последуют Нидерланды, Бельгия, Швеция и некоторые восточноевропейские страны. Кроме того, Chery запустит свой более премиальный бренд Jaecoo на некоторых европейских рынках, включая Великобританию.

На испанский рынок Omoda вышла с бензиновым компактным кроссовером — модель 5. Стартовая цена автомобиля в Испании составляла 27,9 тыс. евро, но теперь она снизилась до 23 тыс. евро, что сделало автомобиль дешевле многих конкурентов. Скоро должны начаться продажи гибридной и электрической версий. Пока официальная цена на EV не объявлена, но директор компании Виктор Чжан заявил, что цена в Великобритании составит около 39 тыс. евро.

В этом году производство Omoda 5 должно запуститься на бывшем заводе Nissan в Барселоне. Позже там же будет производиться и Jaecoo 7.

В Испании у Omoda насчитывается 45 точек продаж, в ближайшее время планируется увеличить их до 80 точек. В Великобритании у Omoda 60 автосалонов, а к концу года планируется увеличить их до 100, в 2025 году — до 150 точек продаж.

В России бренд Omoda входит в топ самых продаваемых новых автомобилей.