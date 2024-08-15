Появились детальные фото нового Geely Preface, который уже поступил в продажу

Geely запустила продажи новой модели в России — бизнес-седана Preface. В базовой комплектации Preface стоит дешевле трех миллионов рублей, а именно 2 699 990 с учетом спецусловий. Без них рекомендованные цены на Preface начинаются от 2 999 990 рублей и достигают 3 217 990 рублей (2 867 990 рублей с максимальной выгодой). Вне зависимости от комплектации, которых у седана две, он оснащается двухлитровым мотором мощностью 200 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом».

© Motor.ru

Geely Preface относится к D-классу, то есть потенциально может заменить россиянам Kia K5 и Toyota Camry. А вот конкурировать новинке на российском рынке предстоит в первую очередь с Сhery Arrizo 8, который стоит от 2 850 000 рублей за модификацию со 150-сильным двигателем объемом 1,6 литра.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

Седану в комплектации начального уровня Luxury положены 17-дюймовые диски, «зимний» пакет, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, сиденье водителя с электрорегулировками в 10 направлениях, аудиосистема с восемью динамиками, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, а также четыре USB-разъема. Будет у седана и 10,2-дюймовая цифровая панель приборов.

В топовом исполнении Flagship диски уже 18-дюймовые, есть вентиляций передних кресел, количество динамиков увеличено до 12, включая те, которые встроены в подголовник водительского кресла. Наконец, в топовом исполнении Preface оснащен адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения фронтального столкновения, удержания автомобиля в полосе движения, распознавания дорожных знаков, а также ассистентом движения по трассе и интеллектуальным управления дальним светом фар.

Есть у Preface и система выбора режима движения с пресетами Eco («Экономичный»), Comfort («Комфортный»), Sport («Спортивный») и Smart («Интеллектуальный»). В зависимости от режима меняется скорость реакции на педаль газа, алгоритм работы трансмиссии и усилие на руле.

Новинка уже доступна для покупки у официальных дилеров. На Preface, как и на другие модели Geely в России, распространяется гарантия сроком пять лет после покупки или в течение 150 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше.