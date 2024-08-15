На аукционе снова продают единственный в мире Ferrari F40 с кузовом мятного цвета

В эти выходные на аукционе RM Sotheby\'s продадут единственный в своём роде Ferrari F40 с кузовом, окрашенным в мятный цвет. Ожидается, что за него заплатят от 1,9 до 2,5 миллиона долларов.

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Этот F40 имеет номер шасси 88538 и изначально был окрашен в стандартный красный цвет Rosso Corsa и доставлен первоначальному покупателю в Германии. Позже он был куплен тогдашним президентом немецкого Ferrari Club, но был поврежден в 1998 году и продан новому владельцу в Нидерландах. Автомобиль был отремонтирован, сохранив при этом оригинальный оттенок краски.

Совсем недавно, в 2014 году, он был продан на аукционе, а затем ещё раз в 2021 году текущему владельцу, который принялся делать его уникальным. Вместо того, чтобы снова перекрасить его в красный цвет, владелец вдохновился 250 GTO с номером шасси 3505, и перекрасил суперкар в прекрасный оттенок бледно-зеленого. Благодаря своей особой окраске, автомобиль часто называют «Minty Forty».

Интерьер получил отделку синего цвета.

Ferrari обычно ненавидит, когда владельцы модифицируют свои автомобили, но этот F40 стал исключением. Итальянский автопроизводитель даже лицензировал компанию Amalgam на изготовление моделей автомобиля в масштабе 1:8 и 1:18.

В объявлении на сайте аукционного дома указано, что топливные баки были заменены в 2022 году, а за последние 18 месяцев на автомобиль было потрачено более €43 000. Его пробег составляет всего 31 000 км.