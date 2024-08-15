Автомобили Exlantix прошли тесты на безопасность перед стартом продаж в РФ

Премиальные автомобили Exlantix подготовили к старту продаж в России. Четырёхдверное купе ES и кроссовер ET нового бренда автомобилей Exlantix прошли внутренние испытания на безопасность. Машины были проверены в 4,7 тыс. смоделированных дорожных ситуациях, более чем в 100 столкновениях по 30 сценариям. Это необходимо для соответствия мировым стандартам, в том числе NESTA 6-Dimensional Electrical Safety и требованиям ASIL высшего уровня D.

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Современные автомобили стремятся к увеличению прочности при снижении массы кузова. Каркас безопасности моделей Exlantix состоит на 85% из высокопрочной стали и алюминиевых элементов. Внутренние испытания жёсткости кузова на кручение показали 34 000 Нм/град. А панорамная крыша выдержала давление в более чем 11 тонн.

Особое внимание было уделено защите батареи электромобилей. Exlantix ES и Exlantix ET оснащены блоками управления, контролерами и датчиками BMU и BCU для регулирования каждой отдельной секции со скоростью реагирования в 0,002 секунды. Система управления способна адаптировать режим работы, нагрузку и температуру, а также полностью отключить отдельную ячейку, например, в случае подачи сигнала с датчика удара. Корпус батареи был протестирован в экстремальных условиях, в том числе на защиту днища от давления в 1300МПа и усиленное сопротивление механическому воздействию и повреждениями.

Тесты показали, что автомобили Exlantix соответствуют 2800 различным внутренним требованиям и обеспечивают защиту водителя и пассажиров при 4700 различных дорожных сценариях. Инженеры бренда проверили более 1100 механизмов и 90 целевых показателей систем автомобиля на этапе тестирования.

Пресс-служба бренда сообщила в июле, что автомобили скоро будут доступны к заказу в России.