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Названы самые частые нарушения таксистов в Москве

Названы самые частые нарушения водителей такси в Москве. о данным столичного департамента транспорта, в период с января по июль инспекторы МАДИ выявили более 4,5 тысяч нарушений со стороны перевозчиков. При этом отмечается, что ради безопасности почти треть автомобилей была отправлена на штрафстоянки.

Названы самые частые нарушения таксистов в Москве
© РИА Новости

В числе наиболее распространённых таксистами нарушений вошли не пройденный перед выходом на линию медосмотр, отсутствие данных предрейсового осмотра машин, а также несоответствие внешнего вида транспорта требованиям закона: отсутствовала цветографическая схема на кузове или оранжевый фонарь на крыше.

За эти нарушения для водителей предусмотрен штраф в размере от 3 до 50 тысяч рублей.

«Чтобы повысить безопасность пассажиров, МАДИ ежедневно контролирует работу такси. За нарушение таксистом правил перевозки инспектор может временно изъять авто и СТС. Просим водителей такси неукоснительно соблюдать требования закона. Это помогает снизить аварийность и повысить комфорт при передвижении по городу на такси», — сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что мигрантам запретят работать в такси по всей РФ. На сегодняшний день около трети регионов постановили ограничить трудоустройство иностранных граждан в сфере пассажирских перевозок и торговле. Однако на этом власти не планируют останавливаться, и подобные меры планируется ввести на федеральном уровне.

Автоновости
Максим Ликсутов