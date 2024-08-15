Названы самые частые нарушения таксистов в Москве

Названы самые частые нарушения водителей такси в Москве. о данным столичного департамента транспорта, в период с января по июль инспекторы МАДИ выявили более 4,5 тысяч нарушений со стороны перевозчиков. При этом отмечается, что ради безопасности почти треть автомобилей была отправлена на штрафстоянки.

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В числе наиболее распространённых таксистами нарушений вошли не пройденный перед выходом на линию медосмотр, отсутствие данных предрейсового осмотра машин, а также несоответствие внешнего вида транспорта требованиям закона: отсутствовала цветографическая схема на кузове или оранжевый фонарь на крыше.

За эти нарушения для водителей предусмотрен штраф в размере от 3 до 50 тысяч рублей.

«Чтобы повысить безопасность пассажиров, МАДИ ежедневно контролирует работу такси. За нарушение таксистом правил перевозки инспектор может временно изъять авто и СТС. Просим водителей такси неукоснительно соблюдать требования закона. Это помогает снизить аварийность и повысить комфорт при передвижении по городу на такси», — сообщил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что мигрантам запретят работать в такси по всей РФ. На сегодняшний день около трети регионов постановили ограничить трудоустройство иностранных граждан в сфере пассажирских перевозок и торговле. Однако на этом власти не планируют останавливаться, и подобные меры планируется ввести на федеральном уровне.