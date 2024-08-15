Названа цена нового кроссовера Haval F7

В России кроссовер Haval F7 будет стоить 2 699 000 рублей. Столько будет стоить машина со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и в базовой комплектации Elite. За двухлитровый агрегат отдачей 192 силы, с которым вдобавок идёт система полного привода, придётся доплатить 400 000.

В комплектации Elite есть полный пакет зимних опций, выдвижные дверные ручки, беспроводное подключение смартфонов, двухзонный климат-контроль, плюс экран медиасистемы диагональю 12,3 дюйма. Но есть смысл рассмотреть более дорогие варианты.

Так, среднее исполнение Premium имеет гораздо более богатый набор оборудования: в набор входят цифровые приборы, электропривод сиденья водителя и многое другое. С передним приводом цена составляет 2 899 000, а с полным — 3 299 000 рублей.

Наконец, Tech Plus идёт только со 192-сильным мотором и полным приводом, а стоит 3 499 000 рублей. Это исполнение отличают премиальная акустика, панорамная крыша, вентилируемые сиденья, а также продвинутый комплекс водительских ассистентов.

Ранее Haval объявил цены на новый H9. На российском рынке стартовали продажи флагманского трёхрядного внедорожника нового поколения: покупатели смогут выбрать между бензиновым и дизельным двигателем, а также двумя комплектациями.