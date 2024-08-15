Проблемы с печенью могут быть причиной нарушений ПДД и аварий

Исследование доказало, что состояние печени влияет на количество правонарушений. Очередное доказательство тому — исследование ведущих российских специалистов под руководством главного гепатолога Минздрава Московской области Павла Богомолова, в котором главный вывод: в опасном вождении может быть виновато состояние здоровья печени.

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В ходе исследования было выявлено, что нарушения работы печени оказывают влияние на качество вождения из-за снижения концентрации, замедления скорости реакции и высокой степени утомляемости. Перечисленные симптомы характерны для заболеваний печени.

Этот орган — главный фильтр организма, который чистит кровь от токсинов. При любом сбое в состоянии печени ядовитые вещества начинают накапливаться. Причём, наиболее опасным в такой момент является аммиак, который как раз и ухудшает концентрацию, провоцирует развитие бессонницы, чрезмерную усталость и слабость.

В исследовании приняли участие 60 добровольцев — мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, страж вождения которых был не менее трёх лет. При этом все они, по официальным данным, часто получали штрафы за нарушение ПДД, а некоторые даже были признаны виновными в ДТП. Одним из критериев отбора добровольцев стало наличие у каждого из участников болезней печени на ранней стадии, когда заболевания протекают практически бессимптомно.

Первые тесты показали проблемы с концентрацией и скоростью реакции у всех участников. Результаты анализов подтвердили повышенное (с разными значениями) содержание аммиака в крови, а также высокие показали токсических веществ, отрицательно влияющих на нервную систему, у всех добровольцев. Специалисты подтвердили — виной всему интоксикация печени, чьё состояние пока не беспокоило мужчин, но уже вызывало опасения у врачей.

Специалисты рекомендуют автолюбителям не затягивать с визитом к врачу в случае обнаружения одного или всех перечисленных симптомов, не дожидаясь очередных штрафов или ДТП. Эксперты напоминают, что разные заболевания печени сначала протекают бессимптомно, и этот период может длиться достаточно долго. Учитывая, что около половины россиян страдают теми или иными заболеваниями печени, эта проблема может быть актуальна для многих.

При правильном назначении и выполнении рекомендаций врача шанс улучшить здоровье органа очень высокий. После того, как добровольцы прошли необходимое лечение, ни один из участников исследования не попал ни в одно ДТП в течение года, что было подтверждено данными ГИБДД.