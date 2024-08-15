В США нашли сотни новеньких Tesla на заросшем травой поле

Сотни Tesla, припаркованных на заросшем поле, могут показаться сценой из постапокалиптического фильма, но это происходит прямо сейчас в США. Эти, казалось бы, заброшенные электромобили были замечены около сервисного центра Tesla в Тампе, Флорида, и их VIN-коды указывают на то, что они практически новые.

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Стоянка выглядит заброшенной: вокруг автомобилей выросла трава. Большинство из электромобилей — это обновленные Tesla Model 3 2024 года. Мы также видим дорестайлинговые Model 3 и несколько Model Y.

Один из пользователей социальной сети Reddit связался с местным сервисным центром по поводу таинственного поля и узнал, что оно используется как площадка для инвентаризации новых Model 3. Как сообщается, у компании закончились места на ее основных объектах во Флориде и Орландо, что вызвало необходимость в дополнительных площадях.

Судя по растущему количеству нераспроданных автомобилей, Tesla может столкнуться с той же проблемой, что и многие другие автопроизводители: снижением спроса на электромобили.

После рекордного четвертого квартала 2023 года с 484 507 поставками Tesla реализовала 386 810 автомобилей в первом квартале 2024 года и 443 956 — во втором квартале 2024 года.

Однако эксперты полагают, что показатели продаж Tesla могут упасть, что ставит под сомнение его будущие перспективы.

В прошлом году внедорожник Tesla Model Y возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире с 1 223 000 продаж. Что касается близкородственного седана Tesla Model 3, он занял 10-е место с 508 000 продаж. Интересно, что это были единственные электромобили в списке 10 лучших.