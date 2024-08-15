Стартовало производство семейного кроссовера Onvo L60 от Nio

Китайская электромобильная компания Nio готовится вывести на рынок дебютную модель своего дочернего бренда Onvo — среднеразмерный купеобразный кроссовер L60, который будет конкурировать с Tesla Model Y.

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Успешная с точки зрения продаж, но не вылезающая из убытков китайская компания Nio весной этого года запустила дочерний бренд Onvo, который будет предлагать более доступные электромобили, чем те, то составляют модельный ряд Nio. Запуск младшего бренда — это реакция Nio на ценовую войну между производителями электромобилей, начатую в прошлом году с подачи компании Tesla. Nio, будучи премиальным брендом, не может снижать цены на свои модели бесконечно, поэтому и был придуман более демократичный бренд Onvo, он нацелен главным образом на молодые семьи, тогда как Nio — это больше про бизнес и статус. Добавлять в гамму plug-in гибридные модели, как это сделали многие другие китайский производители «электричек», Nio пока не собирается.

В основе Onvo L60 лежит модульная платформа NT3 с 900-вольтовой электрической архитектурой, и более простой, чем у моделей Nio, ходовой частью: спереди здесь не двойные поперечные рычаги, а стойки McPherson, задняя подвеска многорычажная, в качестве упругих элементов используются обычные пружины, пневмоподвеска для Onvo L60 пока не заявлена. ﻿Габаритная длина Onvo L60 — 4828 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1616 мм, колёсная база — 2950 мм.

По размерам Onvo L60 близок к Nio EC6 второго поколения, но у Nio EC6 чуть короче база (2915 мм) и иной, чуть более благородный профиль, то есть Onvo L60 это не перелицованный и удешевлённый Nio EC6, у них разные платформы и разные кузова. Коэффициент аэродинамического сопротивления сх у Onvo L60 составляет 0,229 (у Nio EC6 — 0,24). Боковые двери имеют безрамочные стёкла. Кузов изготовлен из различных сортов высокопрочной стали.

Салон Onvo L60 своим минимализмом и компоновочными решениями во многом повторяет салон Tesla Model Y. На передней есть только один центральный мультимедийный экран с диагональю 17,2 дюйма, роль щитка приборов выполняет проекционный экран на лобовом стекле. Отдельный 8-дюймовый развлекательный монитор предусмотрен для седоков второго ряда — он установлен на торце тумбы между передними креслами. Панорамная крыша во всю длину салона позволит наслаждаться солнцем и небом во время поездок. Штатная аудиосистема Onvo Sound мощностью 1000 Вт насчитывает 18 громкоговорителей.

Технические характеристики Onvo L60 официально пока не объявлены, но в июне эта модель всплыла в электронной базе китайского Минпрома, оттуда мы узнали, что будут заднеприводные одномоторные версии мощностью 326 л.с. и полноприводные двухмоторные, у которых передний электромотор выдаёт 136 л.с., задний — 326 л.с., итого в сумме выходит 462 л.с. Ёмкость батареи — от 75 до 150 кВт·ч в зависимости от модификации, запас хода на одной зарядке — от 555 до 1000 км по циклу CLTC. Разряженную батарею Onvo L60 можно будет заменить на заряженную на быстро растущей сети терминалов Nio — в таком случае батарея не входит в цену электромобиля, а берётся в аренду.

В продаже Onvo L60 появится ближайшей осенью, но заказы уже принимаются по предварительной цене в 219 900 юаней (2,65 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что Nio EC6 сейчас стоит в Китае от 358 000 юаней (4,32 млн рублей), Tesla Model Y — от 249 900 юаней (3,02 млн рублей). Производство Onvo L60 на втором заводе Nio в городе Хэфэй (провинция Аньхой) уже началось.

В следующем году компания Nio собирается запустить ещё один дочерний бренд, который пока известен по кодовым именем Firefly (коммерческое имя, скорее всего, будет другим): он будет позиционироваться как младший по отношению к Onvo и ориентирован главным образом на европейский рынок, где востребованы компактные и субкомпактные электромобили по относительно доступным ценам.

За первые семь месяцев этого года Nio реализовала в Китае 107 924 электромобиля, что на 43,85% больше продаж в январе-июле 2023 года.