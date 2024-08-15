В Индии представлен внедорожник с дизайном Jeep Wrangler

Индийский автопроизводитель Mahindra представил внедорожник Thar Roxx с дизайном, похожим на американский Jeep Wrangler. Об этом сообщает Autocar India.

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Презентация автомобиля состоялась в день независимости Индии. Он будет продаваться минимум за 1,3 млн рупий (1,4 млн рублей). Пятидверный внедорожник получил светодиодную оптику, двухцветную окраску кузова, шесть подушек безопасности и систему стабилизации. В системе полного привода предусмотрена блокировка дифференциала.

Для Thar Roxx предусмотрено две силовые установки на выбор. Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 162 л.с. Также доступен дизель 2.2 на 152 л.с. Оба варианта оснащаются механической коробкой передач.