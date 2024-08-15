General Motors ответит в суде за продажу данных автовладельцев

Техасцы подали в суд на General Motors за продажу персональных данных. Американский штат Техас обвинил концерн GM в том, что тот незаконно собирал личную информацию об автовладельцах и продавал ее сторонам компаниям, в частности, страховщикам. По словам генерального прокурора Техаса Кена Парксона, с 2015 года GM использовал технологии в своих автомобилях для сбора данных о 1,8 миллиона техасцев.

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Данные, собранные GM, продавались третьим заинтересованным лицам и попадали к страховщикам, которые на их основе принимали решения в тех или иных страховых случаях. Суду еще предстоит оценить ущерб, который нанес General Motors, и определить сумму штрафа в случае, если вина автогиганта будет доказана.

Что касается непосредственно сбора данных, то он, считает следствие, осуществлялся с помощью системы OnStar SmartDriver, установленной в автомобилях марок, принадлежащих GM, и направленной на повышение безопасности. Автопроизводитель получал информацию о дате, дистанции, времени начала и окончания поездки, скорости автомобиля и состоянии ремней.

Некоторые факторы считались повышающими степень риска: езда ночью, резкие повороты, ускорения или торможения, неиспользование ремней безопасности, езда быстрее 80 миль в час (129 километров в час). Иными словами, составлялся портрет автомобилиста, за который страховщики готовы были заплатить.

Всего компания могла завладеть данными 14 миллионов американцев, из которых почти два миллиона проживают в Техасе. Кен Парксон назвал произошедшее «вопиющей деловой практикой, которая нарушала конфиденциальность техасцев и закон». Реакции со стороны General Motors пока не последовало.