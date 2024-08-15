Toyota работает над двигателем 2.0 мощностью 600 лошадиных сил

Компания Toyota разработает очень мощную «турбочетверку». Она сможет составить конкуренцию мерседесовскому агрегату M 139, разные варианты которого устанавливают и на Mercedes-AMG GT 43, и на Lotus Emira. Японскому мотору в самом «злом» исполнении обещают отдачу в районе 600 лошадиных сил — почти как у «битурботройки» TFG 2.0 на Koenigsegg Gemera.

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Компания Toyota — одна из немногих, кто верит в будущее двигателей внутреннего сгорания, причем им не обязательно работать на бензине или дизеле, сгодится даже водород. В работе уже находятся агрегаты следующего поколения, и по слухам, среди них есть очень мощная двухлитровая «турбочетверка». Как пишет Carscoops, начальная версия этого мотора будет развивать 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момент, топовая — 400 сил и 550 Нм. Показатели почти как у мерседесовского M 139, но это ещё не всё.

В гоночной спецификации отдача агрегата составит 600 лошадиных сил. По характеристикам получится что-то близкое к экспериментальной «битурботройке» TFG 2.0 от Koenigsegg Gemera: 608 сил и 600 Нм. На какие машины планируют ставить эти моторы, пока неизвестно. Наиболее подходящие — это преемники MR2 и Celica, хотя официального подтверждения, что они вообще будут, на сегодняшний день нет.

Разработка новых двигателей ведется в сотрудничестве с Mazda и Subaru, правда, каждый развивает своё направление. К примеру, будущий субаровский «оппозитник» спроектирован как часть гибридной системы e-Boxer следующей генерации, в которой ДВС не только приводит колеса, но и питает батарею. По словам японцев, агрегат более эффективен и объединяет в одном корпусе двухмоторную гибридную надстройку, коробку передач и дифференциал.