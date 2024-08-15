Стартовал прием предзаказов на большой седан Lynk & Co Z10

Полностью электрическая четырёхдверка в Китае будет доступна с задним и полным приводом, а также с двумя тяговыми батареями на выбор.

Китайский холдинг Geely совместно с принадлежащей ему шведской маркой Volvo запустил дочерний бренд Lynk & Co в 2016 году. Недавно он провёл презентацию своей девятой серийной модели, её роль исполнил большой седан Lynk & Co Z10. Дебютный показ прошёл в Швеции, при этом первым рынком для четырёхдверки стал Китай. Сегодня поднебесные дилеры начали принимать предзаказы на новинку.

В ходе тизерной кампании большой седан Lynk & Co был известен под именем Zero, однако в продажу он поступил с индексом Z10. Согласно официальному сайту бренда в Китае, стартовая цена новинки на сегодняшний день составляет 215 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,69 млн рублей по текущему курсу.

В основе Lynk & Co Z10 лежит платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), которая роднит новинку с полностью электрическим лифтбеком Zeekr 001, дебютировавшим ещё весной 2021 года. Коэффициент Cd у новой четырёхдверки составляет 0,198. Её габаритная длина равна 5028 мм, ширина – 1966 мм, высота – 1468 мм, а расстояние между осями составляет 3005 мм.

Lynk & Co Z10 получил оптику сложной формы из светящихся тонких линий и «штрихов», покатый капот, безрамочные двери с выдвижными ручками, чёрные стойки и такого же цвета крышу, а корму снабдили выдвижным спойлером на крышке багажника и задними фонарями, которые умеют менять свой цвет. В качестве базовых седану предлагаются 19-дюймовые колёсные диски, а топовым версиям положены 21-дюймовые «катки». Для модели предусмотрена пневмоподвеска.

Перед водителем в салоне находится двухспицевый «приплюснутый» с обеих сторон руль и горизонтально вытянутый узкий дисплей виртуальной приборки. В центре передней панели расположен планшет информационно-развлекательной системы, его диагонал равна 15,4 дюйма. В список оборудования входят: стеклянная панорамная крыша, проекционный дисплей, система распознавания лиц, беспроводная зарядка смартфонов, сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Топ-версии получили акустическую систему Harman Kardon с 23 динамиками.

Согласно информации, размещённой в базе минпрома КНР, у Lynk & Co Z10 есть пара заднеприводных версий – «младший» электромотор может выдавать 272 л.с., «старший» – 421 л.с.

Богатые полноприводные исполнения оснастили двухмоторной силовой установкой, при этой отдача переднего электродвигателя равна 367 л.с., заднего – 421 л.с. На разгон с места до «сотни» такой четырёхдверке требуется 3,5 секунды. Модели предлагается пара литий-железо-фосфатных тяговых батарей на выбор – ёмкостью либо 71, либо 95 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке отличается в зависимости от версий: у вариантов с электромотором на задней оси показатель составляет 602, 702 и 766 км, у полноприводного седана – 806 км.

Отметим, у родственника новинки осенью прошлого года появилась спортивная версия – Zeekr 001 FR. Такой автомобиль оснастили четырёхмоторной установкой, совокупная отдача которой составляет 1265 л.с., а первую «сотню» он набирает за 2,07 секунды.