Эксперт рассказал, как не купить бывшее такси со скрученным пробегом

Вице-президент "Национального автомобильного союза" (НАС) Антон Шапарин рассказал о том, как покупателю не нарваться на бывшее такси со скрученным пробегом.

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По словам эксперта, которого цитирует "Газета.ru", таксисты стали умнее - они наклеивают защитную полиуретановую пленку на детали, которые подвержены износу, надевают чехлы на сиденья. Потом при продаже пленка и чехлы снимаются.

В то же время автомобили, которые постоянно используются для частного извоза, визуально распознаются по плохому техническому состоянию, сильным загрязнениям и потекам масла в подкапотном пространстве, а также многочисленным ремонтам ходовой части самыми дешевыми запчастями.

Кроме того, руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков добавляет, что некоторые продавцы при продаже машины такси подменяют VIN-номер. Или пытаются убедить покупателя, что лицензия такси на автомобль получалась только формально.

Накануне стало известно, что Минэкономразвития поддержало обязательное использование электрокаров в такси.

А не так давно "РГ" сообщала, что работу в такси могут выдать документы, в которых указана комбинация цветов, например, белый-желтый-серый. Иногда продавцы идут на хитрость - перед продажей "расклеивают" машину от пленки и получают дубликаты документов, в которых остается один только первоначальный цвет.

Напомним, только в московском регионе насчитывается свыше 160 тысяч автомобилей такси.