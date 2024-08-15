Citroen уходит из Австралии спустя 101 год после начала работы

Продажи французской марки в Австралии в последние годы стали совсем уж гомеопатическими, местный менеджмент решил, что перспектив у неё нет и принял нелёгкое решение свернуть поставки.

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Австралийские СМИ сегодня со ссылкой на генерального директора Citroen Australia Дэвида Оуэна сообщили, что французская марка уходит с рынка после тщательного анализа сложившейся конкурентной среды, оценки имеющихся и будущих моделей Citroen, а также предпочтений австралийских покупателей новых автомобилей.

С января по июль текущего года марка Citroen продала в Австралии всего 87 машин (-35,6% по сравнению с АППГ), и это несмотря на объявленные в июле скидки. Австралийский журнал Drive добавляет, что по сравнению с пиковыми для Citroen продажами в 2007 году спрос на машины этой марки рухнул на 94%.

Также Drive сообщает, что первый автомобиль Citroen прибыл в Австралию в 1923 году — всего через четыре года после запуска компании во Франции. Было локальное производство и большие планы, но в итоге всё свелось к импорту, который курирует местная компания Inchcape, и девяти дилерам на всю страну. Citroen сейчас предлагает в Австралии всего четыре модели: хэтчбек С3 прошлого поколения, кроссоверы C4 и C5 Aircross и кросс-лифтбек Citroen C5 X (показан на заглавной фотографии).

Продажи новых Ситроенов местные дилеры прекратят 1 ноября текущего года, дальше будут только обслуживание и ремонт.

Марка Peugeot на рынке пока остаётся: её продажи в Австралии за первые семь месяцев этого года составили 1341 автомобиль (-2,4%). Французская марка Renault реализовала за тот же период в Австралии 3372 машины (-33,9%). В общем, ясно, что французскую технику австралийцы сегодня не жалуют.

А что же они покупают охотно? Лидером австралийского рынка новых автомобилей по итогам первых семи месяцев этого года стала Toyota, продавшая 144 006 машин (+29,2% по сравнению с АППГ), второе место занимает Ford (57 371 шт., +26,7%), третье — Mazda (57 023 шт., +2,9%), четвёртое — Kia (47 920 шт., +5,8%), пятое — Mitsubishi (45 352 шт., +29,6%).

Первая пятёрка самых популярный моделей за тот же период выглядит так: Ford Ranger (продано 35 230 шт.), Toyota RAV4 (31 338 шт.), Toyota Hilux (29 105 шт.), Mitsubishi Outlander (16 553 шт.), Toyota Corolla (15 867 шт.).

Добавим, что марка Citroen сегодня также находится в числе аутсайдеров на таких крупных рынках, как Китай и Индия, но уходить из этих стран пока не собирается.