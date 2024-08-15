BYD доминирует на рынке гибридов в Китае

Согласно новым данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), компания BYD уверенно доминирует на рынке подзаряжаемых гибридов (PHEV) в Китае. В июле девять из десяти самых продаваемых моделей в этом сегменте были произведены BYD, сообщает SPEEDME.RU.

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Лидером стал BYD Song с 48 769 проданными автомобилями, за ним следуют BYD Qin L и BYD Qin с результатами в 32 941 и 29 074 проданных единиц. Единственным представителем в топ-10, не принадлежащим BYD, оказался Chery Fulwin T9, который замкнул список с 8 309 проданными автомобилями.

Всего в июле было реализовано 944 000 автомобилей на новых источниках энергии, из которых 318 000 — PHEV. Это рост на 28% по сравнению с прошлым годом. BYD также лидирует по продажам за первые семь месяцев 2024 года, заняв первые места благодаря моделям Song, Qin и Destroyer 05.