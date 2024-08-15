Ford призвал водителей немедленно прекратить использование авто, попавших под отзыв

Ford Motor выпустила срочное предупреждение, призывая владельцев ряда своих автомобилей немедленно прекратить их использование из-за опасности неисправных подушек безопасности Takata. Компания настаивает на необходимости срочного визита в дилерские центры для устранения проблемы, сообщает 32cars.ru.

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Под отзыв попали популярные модели, такие как пикапы Ranger, спорткары Mustang и GT, седаны Fusion, а также внедорожники, включая Edge. Это связано с дефектными подушками безопасности Takata, которые уже привели к более чем 30 смертельным случаям и сотням травм. В общей сложности с 2009 года по всему миру отозвано свыше 100 миллионов автомобилей с такими подушками безопасности.