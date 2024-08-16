На Lada Vesta немецкие шаровые заменили российскими

В Магнитогорске увеличат выпуск шаровых опор для автомобилей Lada. Предприятие запустило дополнительное производство: новая линия способна выдавать 360 000 шаровых опор и 500 000 рулевых наконечников ежегодно. Эти детали будут устанавливаться на малотоннажные грузовики «Газель Next», а также «Лады» — «Весту» и «Ларгус».

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Как отмечает IZ.RU, Lada Largus и «Газель Next» прежде комплектовались шаровыми опорами немецкой марки, но словацкого производства. Lada Vesta оснащалась рулевыми наконечниками корейского происхождения.

Правда, как уточнили редакции Quto продавцы автозапчастей, импортные комплектующие ставились лишь на первые тиражи российских машин, но уже давно «Газели», «Ларгусы» и «Весты» оснащаются деталями «БелМаг».

Частично профинансировавший проект Фонд развития промышленности (ФРП) выделил 222 млн рублей льготного займа по специальной программе «Автокомпоненты». Общая стоимость запуска составила около 300 млн рублей.

Между тем, на Lada Vesta появится заводское ГБО: АвтоВАЗ уже работает над возобновлением производства битопливных машин.