Haval рассказал, чем F7 российской сборки отличается от китайской

Haval: кроссовер F7 пришлось адаптировать для российских условий. Как стало известно редакции Quto, в первую очередь, локальное представительство внедрило полный пакет обогревов, а также — физические кнопки, которые удобнее, чем управление функциями через тачскрин.

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На заднем стекле появился стеклоочиститель, а бачок омывателя стал более вместительным. Специальная антикоррозийная защита гарантирует, что кузов будет долго сопротивляться ржавчине.

Ещё одно важное нововведение — голосовой помощник, который позволяет управлять 656 функциями. Отмечено, что ассистент отличается быстрым откликом, простой логикой и адаптивностью.

Встроенный комплекс «Яндекс Авто» включает функции навигации и мультимедиа, выводя их прямо на приборную панель, а их нативные виджеты на главном экране обеспечивают лёгкий доступ.

В России кроссовер Haval F7 будет стоить 2 699 000 рублей. Столько дилеры планируют просить за машину со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и в базовой комплектации Elite.