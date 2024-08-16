General Motors отзывает две модели из-за проблем с креплением детского кресла

Курьёз стал поводом для отзыва Cadillac XT4 и Chevrolet Malibu. Отзывы последних лет, как правило, связаны с обнаруженными или вероятными неисправностями в машинах. Но General Motors объявил отзыв по неожиданной причине.

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На автомобильном заводе General Motors в Канзасе произошёл казус, когда некоторое количество автомобилей Cadillac XT4 и Chevrolet Malibu получили неправильные руководства пользователя. Так, инструкции от Cadillac оказались в автомобилях Chevrolet, и наоборот.

Этот курьёз стал поводом для отзыва нескольких партий машин по причине «несоответствия требованиям по содержанию руководства для систем крепления детских сидений». И вроде бы повод не критичный, но он нарушает федеральное законодательство, согласно которому транспортное средство нельзя отдавать покупателям до устранения несоответствия.

Уже в ноябре этого года будет прекращён выпуск Chevrolet Malibu, а в январе 2025 года остановится конвейер Cadillac XT4, чтобы затем возобновиться в конце 2025 года вместе с новым поколением Chevrolet Bolt.

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