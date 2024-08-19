Вспоминаем комфортабельные автодома Curtiss Aerocar 1920-х и 1930-х годов

Под влиянием своей любви к природе Гленн Кертисс загорелся идеей создания лучшего прицепа-автодачи ещё в 1917 году.

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В 1919 году его сводный брат Г. Карл Адамс основал Adams Trailer Corp. в Гарден-Сити, Лонг-Айленд, и начал производить автодома под торговой маркой «Motor Bungalo». В это время Гленн разработал особое седельное устройство, которое использовало пневматику для компенсации ударов, создаваемых обычным сцепным устройством.

В 1928 году появился Aerocar. Первые модели были произведены на заводе Curtiss на Лонг-Айленде и в Хаммондспорте, штат Нью-Йорк. В это время Гленн зарегистрировал компанию Curtiss Aerocar Company of Florida, Inc. с производством в Опа-локе, штат Флорида.

Будучи дорогими по цене, эти «сухопутные яхты», как их называли, строились на заказ. Они были доступны не только как стильные кемперы, но и как автобусы, передвижные выставочные залы, офисы, прицепы для лошадей. Был даже зоопарк на колесах.

Из-за высокой цены в среднем $5000 в сочетании с плохой экономикой 1930-х годов было построено всего несколько сотен Aerocar. Жесткая конкуренция в конечном итоге привела к закрытию компании в 1941 году.