Эксперт назвали неисправности, при которых запрещено эксплуатировать авто

При эксплуатации автомобиля могут возникнуть неисправности, при которых дальнейшее движение может быть не безопасно как для водителя и пассажиров, так и для пешеходов.

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Первым делом стоит помнить о том, что при неисправных тормозах, а именно, при нарушении гидравлического тормозного привода, при перегибах и перекручивании шлангов тормозной системы, нарушении герметичности, эксплуатирование автомобиля строго запрещено, так как тормозная система не обеспечивает эффективность при торможении.

Еще одна неисправность, при которой запрещено эксплуатировать транспортное средство заключается в светотехнике. Запрещено выезжать на автомобильную дорогу, если у транспортного средства не работают габариты, а также имеется неисправность в системе освещения, что не обеспечивает эффективной оценки дорожной ситуации во время движения.

Также существует запрет на передвижение на автомобиле, который оснащен шинами не в соответствии сезона, а также в том случае если на них стерт рисунок протектора и с установленными на разных осях колесах с разным диаметром.

Не стоит выезжать на дорогу и в том случае, если у автомобиля имеется неисправность двигателя внутреннего сгорания. Вышедшая из строя система ДВС может привести к дорожно-транспортному происшествию.

За эксплуатацию транспортного средства в неисправном состоянии автовладельцу может быть выписан штраф, при этом зачастую за незначительное нарушение водителю чаще всего выносится устное предупреждение рекомендательного характера по устранению выявленной неисправности.

Но стоит помнить о том, что эксплуатация неисправного автомобиля в первую очередь, это ответственность самого автовладельца и в случае возникновения ДТП он понесет наказание в соответствии с законодательством.