На рынке автокредитования начался ажиотаж

Российский рынок кредитов на покупку автомобиля вышел на новые максимальные значения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

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По итогам июля жители России получили 133 тысячи автокредитов на сумму в 197 миллиардов рублей. Если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, то рост составил 57 процентов. Эксперты Национального кредитного бюро говорят о 44 процентах. В среднем ссуда на приобретение автомашины составила 1,48 миллиона рублей.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин считает, что с января по июль 2024 года рынок автомобильного кредитования вырос на 65-70 процентов по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. В этом году россияне получили почти миллион таких займов на 1,4 триллиона рублей. В прошлом году речь шла о 600 тысячах кредитов на 800 миллиардов.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил происходящее тем, что россияне торопятся поскорее приобрести автомобиль, так как боятся скачка цен в ближайшем будущем из-за роста утилизационного сбора.

Глава управления развития партнерских программ и стратегических сегментов Росбанк Авто Вячеслав Якубчик заявил, что на рынке автокредитования наблюдается ажиотаж. Одна из его причин — ожидание очередного роста ключевой ставки.

Ранее главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков говорил, что в России подорожала покупка автомобиля в кредит. Ставки банков по таким ссудам увеличились до 30 процентов годовых.