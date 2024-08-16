В Москве предложили организовать площадки для шумных автомобилей и дрифта

В Москве рассматривают возможность открытия площадок для дрифта и шумных машин. Член общественного совета при Министерстве транспорта РФ Алексей Кучмин считает, что для любителей дрифта и рычащих моторов нужны специальные оборудованные площадки, где они могли бы тренироваться и проводить время, не создавая опасных ситуаций на дорогах общего пользования и не превышая нормы шума.

Уже сейчас в Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ первыми в России начали проводить рейды по выявлению нарушителей городского спокойствия с использованием специального аппарата для замера уровня шума. Первая же такая проверка выявила 15 нарушителей, которые были привлечены к ответственности за повышенное шумообразование их транспортных средств.

Эксперт уверен, что рейды с замером шума имеют высокий профилактический потенциал. Но запрещать или ограничивать желание упражняться в своих навыках в этой ситуации — не выход. Вполне реально организовать специальные места за пределами города.

«Они уже существуют. Например, в Москве в пределах МКАД есть пара таких площадок. Но, как я понимаю, это все действует на общественных началах. Необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар во всех смыслах, но сделать это безопасно и с комфортом для всех», — заявил Алексей Кучмин.

Возвращаясь к опыту Санкт-Петербурга, там нарушителей привлекают к ответственности по двум административным статьям — за превышение нормативов уровня шума и за внесение изменений в транспортное средство. Водителю остаётся в течение 10 дней вернуть транспортное средство к заводским настройкам, иначе ему грозит аннулирование регистрации и списывание номеров в архив. Езда на таком автомобиле уже грозит лишением прав.