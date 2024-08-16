АвтоВАЗ объявил сервисную кампанию для новых Lada Vesta. Это именно сервисное, а не отзывное мероприятие: выявленную инженерами неисправность ходовой части владельцам машин устранят во время проведения планового техобслуживания. Притом — совершенно бесплатно. Специально приезжать на станцию официального дилера, как отмечает автопроизводитель, не требуется.

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Сервисная кампания касается гайки подшипника ступицы заднего колеса: специалисты автоцентра должны заменить этот элемент крепежа, при этом момент затяжки должен быть равен 250 Нм. С чем связана замена гайки, не уточняется.

Кроме того, согласно более ранним рекомендациям завода, у обновлённых «Вест» проверят версии программного обеспечения контроллера системы управления двигателем. Если выявится необходимость, софт обновят до актуальной версии.

В свою очередь, в случае жалоб владельца автомобиля на неработающий парктроник, специалистами автоцентра будет необходимо будет провести диагностику, а при необходимости — обновить файл электронного блока управления.

Кстати, на Lada Vesta немецкие шаровые окончательно заменили российскими: научно-производственное объединение «БелМаг» запустило производство деталей рулевой системы.