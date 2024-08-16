Эксперт протестировал бензиновый Sollers ST6 и назвал отличия от дизельного

Журнал "За рулём" протестировал бензиновую версию пикапа Sollers ST6, выделив её преимущества перед дизельной.

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Во-первых, дизель всегда дороже в обслуживании и капризнее к качеству топлива. Иными словами, всё упирается в финансовые и временные затраты.

Бензиновый пикап оснащён двухлитровым мотором мощностью 176 л.с., который, предположительно, произошёл от мотора 4G63 фирмы Mitsubishi, доработанного компанией AVL.

"Я бы предсказал этому агрегату с чугунным блоком и распределенным впрыском ресурс не менее 300 тысяч км", - пишет эксперт "ЗР" Илья Хлебушкин.

Двигатель тянет не хуже "дизеля", а вот разбивка передачного ряда с бензиновым агрегатом работает удачнее.

Бензиновый пикап стоит на 100 тысяч рублей дешевле дизельного - не более 2,5 млн рублей без учёта спецпредложений.

Постепенно уровень локализации Sollers ST6 будет повышаться. Накануне стало известно, что на Заволжском моторном заводе освоили выпуск картеров для МКП, со следующего года во Владивостоке будет производиться сварка кузова из оцинкованного проката.