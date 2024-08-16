Сколько будет стоить топливо на АЗС с 1 сентября

Эксперты в беседе с изданием Life дали свои прогнозы по стоимости топлива на АЗС с начала осени. По словам экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, запрет на экспорт бензина, который начал действовать с августа, будет сдерживать рост цен в сентябре.

Мера может оказывать влияние на розничные цены с определенным временным лагом, считает собеседник. Как указал он, в сентябре ожидается повышение стоимости бензина до 58–59 рублей за литр.

По мнению частного инвестора, основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, цены на бензин будут расти и дальше, хотя скорость этого роста может варьироваться. В компании CM Service выразили уверенность в том, что стоимость бензина повысится, однако, как считают там, рост не будет критичным.

«Мы полагаем, что средние потребительские цены на бензин в России в августе продолжат свой рост. Стоимость бензина с 1 сентября АИ-92 может составить 54–56 рублей за литр, а АИ-95 — 60–65», — добавили в фирме.

Напомним, что днем ранее цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем упала почти на 0,4%. Стоимость бензина марки АИ-92 упала до 56 192 рублей за тонну, а марки АИ-95 — до 73 159 рублей за тонну.