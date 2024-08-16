Cедан BYD Seal DM-i сменил название, получил новую гибридную систему и подешевел

Китайский производитель легковых автомобилей BYD сообщал о том, что модель Seal DM-i со сменой поколения также получила новое название и теперь будет выпускаться как BYD Seal 07 DM-i.

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Несмотря на то, что модель официально вышла на рынок менее года назад, а именно, осенью 2023 года, производитель провел ряд обновлений, при этом после модернизации модель стала дешевле.

BYD Seal 07 DM-i, в сравнение со своим предшественником, не получил глобальных обновлений в дизайне, при этом сообщается о том, что оснащение было расширено. Так, появилась опция автопилота DiPilot, которая ранее была недоступна.

В движение BYD Seal 07 DM-i приводит гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литрового бензинового мотора, мощностью 101 лошадиную силу, и электромотора, мощность которого заявлена в 218 «лошадей». Также будет доступна и более производительная версия, состоящая из 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания мощностью 156 л.с. и 272-сильного электромотора.

В первом случае запас хода на чистом электричестве заявлен производителем в 70 километров, во втором в 125 километров. В гибридном режиме запас хода составляет 2 000 километров пути, при этом расход топлива на 100 км не превышает 3,4 литра.

Кроме BYD Seal 07 DM-i в недавнем времени была выпущена еще одна новая модель седан Seal 06 DM-i. Седан приводит в движение гибридная система состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 101 л.с. и двумя электромоторами на выбор мощностью 163 или 218 лошадиных сил.

Также сообщается о том, что до конца года с конвейера должны сойти модели с индексами «05» и «09» с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Более подробной информации о новинках не сообщается.