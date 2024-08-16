Очереди на подходах к Крымскому мосту увеличились до 1 230 машин

Количество машин, скопившихся на автоподходах к Крымскому мосту, за два часа выросло с 750 до 1 230. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 1200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении, опубликованном в 21:00 мск.

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто с 03:15 мск до 07:13 мск, после чего к 08:00 мск в очередях у моста скопилось 1 920 машин, а к 09:00 мск - 2,3 тыс. автомобилей. Далее очередь начала постепенно сокращаться и к 15:00 мск проезда ожидали 1 265 автомобилей, а к 19:00 мск - 750 машин.