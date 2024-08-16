Subaru и Tesla обогнали Volkswagen в рейтинге удовлетворенности владельцев авто

Британский журнал Auto Express ежегодно проводит опрос удовлетворенности среди владельцев различных марок автомобилей, чтобы получить честную обратную связь от водителей. Последний опрос выявил несколько сюрпризов: владельцы Subaru и Tesla оказались наиболее довольными своими автомобилями, в то время как Volkswagen потерял свои позиции, заняв одно из последних мест, сообщает 32cars.ru.

© Wikimedia Commons

Вопросы в опросе были разделены на десять категорий, каждая из которых оценивалась на основе ответов водителей о транспортном средстве и опыте вождения. Затем ответы были взвешены, чтобы определить общий уровень удовлетворенности. Результаты опроса показали, что Subaru заняла первое место с результатом 90,66%, а Tesla — второе место с 90,55%. Эти бренды получили высокие оценки за общую удовлетворенность, несмотря на некоторые проблемы с отказами: 27,9% для Subaru и 37,9% для Tesla. Тем не менее, владельцы Tesla оценили ускорение автомобилей, их низкие эксплуатационные расходы и высокую технологичность.

Первые пять мест в рейтинге заняли:

На противоположной стороне рейтинга оказались:

Volkswagen оказался на 29-м месте, что объясняется проблемами с надёжностью и качеством, которые раньше считались сильными сторонами бренда. VW также не смог продемонстрировать высоких результатов в других категориях, заняв 17-е место по практичности и 12-е место по пространству для ног на задних сиденьях.

Модель Tesla Model 3 заняла второе место среди самых высоко оцененных моделей с результатом 90,37%, уступив только Dacia Duster (90,79%) и опередив Toyota Yaris (90,22%). MG заняла последнее место, несмотря на седьмое место по соотношению цена-качество, из-за плохих результатов в ключевых категориях, таких как двигатель, внешний вид, управление, безопасность и надёжность. MG также заняла 31-е место по таким критериям, как интерьер, практичность и пространство багажника, и 27-е место по расходу топлива, что стало одной из главных жалоб владельцев.