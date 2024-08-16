Эксперт назвал топ-5 автомобилей, которые могут проехать свыше 300 000 км

В мире автомобилей есть модели, которые славятся своей надежностью и способностью преодолевать огромные расстояния. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" пять машин, которые при правильном обслуживании способны преодолеть отметку в 300 000 км.

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Ford Kuga с 2,5-литровым атмосферным двигателем

Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем зарекомендовал себя как настоящий долгожитель. Этот мотор отличается простотой конструкции и высокой надежностью, что позволяет ему легко преодолевать отметку в 300 тысяч км без серьезных проблем. Он не склонен к повышенному расходу масла и хорошо переносит использование 92-го бензина, что делает его экономичным в эксплуатации.

Однако, как и у любого автомобиля, у Ford Kuga есть свои особенности. Владельцам стоит обратить внимание на возможное подтекание поддона, клапанной и передней крышек. На ранних моделях также может наблюдаться заедание дроссельной заслонки. Чтобы поддерживать автомобиль в отличном состоянии, рекомендуется регулярная чистка радиаторов охлаждения двигателя и кондиционера каждые 50 000-60 000 км.

Kia Rio / Hyundai Solaris

Kia Rio и Hyundai Solaris при правильном обслуживании способны преодолеть отметку в 300 000 км и даже больше. Однако заводской катализатор может разрушиться уже к 80 000 км пробега, что потенциально может привести к серьезным повреждениям двигателя. В этом случае рекомендуется удаление или замена катализатора после 60 000 км пробега.

Двигатели этих моделей славятся своей выносливостью и способны преодолеть более 350 000 км при грамотном обслуживании. Использование цепи в механизме ГРМ также повышает надежность. Однако стоит помнить, что замена цепи ГРМ может потребоваться на пробеге 200 тысяч км, и иногда возникает необходимость замены фазовращателей вместе с цепью. Для поддержания оптимальной работы двигателя рекомендуется менять свечи зажигания каждые 30 тысяч км.

Renault Logan

Renault Logan давно завоевал репутацию неприхотливого и выносливого автомобиля. Особенно выделяются версии с двигателями 1.4 8V (75 л.с.) и 1.6 8V (87 или 84 л.с.). Эти моторы могут похвастаться впечатляющим ресурсом, достигающим 400 000 км. Простая конструкция с ременным приводом ГРМ делает обслуживание Logan относительно несложным и недорогим.

Но владельцам стоит помнить о необходимости замены ремня ГРМ каждые 100 000 км. При этом рекомендуется одновременно менять сальники коленвала и распредвала. После 150-160 тысяч км пробега могут появиться течи масла через сальники двигателя, а также может потребоваться замена водяного насоса и термостата. Несмотря на эти особенности, при своевременном обслуживании Logan остается одним из самых надежных автомобилей в своем классе.

Volkswagen Polo / Skoda Rapid с двигателем 1.6

Volkswagen Polo и Skoda Rapid с двигателем 1.6 л (90 и 110 л.с.) заслуженно считаются одними из самых надежных автомобилей в своем сегменте. При адекватной эксплуатации и своевременном обслуживании эти двигатели способны пройти 350-400 тысяч км, что впечатляет даже опытных автомобилистов. Важно отметить, что катализатор на этих моделях отличается высоким качеством и может прослужить 300 и более тысяч километров.

Обслуживание этих моделей достаточно простое: комплект ГРМ требует замены раз в 100 тысяч км, а наличие гидрокомпенсаторов клапанов упрощает уход за двигателем. Однако есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. При редкой замене масла и несоблюдении его уровня возможны задиры в цилиндрах. После 40 тысяч км может потребоваться замена помпы, а на пробеге около 100 тысяч км - замена расширительного бачка охлаждающей жидкости.

Ford Focus II

Завершает список Ford Focus II, особенно в версии с двигателем 2.0 MT (145 л.с.). Этот автомобиль по праву считается одним из самых надежных в своем сегменте. Бензиновые двигатели 1.4 (80 л.с.) и 1.6 (100 л.с., 115 л.с.) легко преодолевают отметку в 300 тысяч км, а дизельный двигатель 1.8 TDI (115 л.с.) может прослужить более 350 тысяч км.

Интересной особенностью является то, что бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 имеют ременной привод ГРМ, требующий замены каждые 100 тысяч км, в то время как двигатели 1.8 и 2.0 оснащены цепным приводом ГРМ, рассчитанным на весь срок службы автомобиля. Однако владельцам стоит быть готовыми к тому, что у версий с МКПП возможны проблемы с синхронизаторами после 50-80 тысяч км, а выжимной подшипник может изнашиваться после 50 тысяч км. У двигателей 1.8 и 2.0 цепь ГРМ может начать растягиваться после 150 тысяч км.

В заключение стоит отметить, что все перечисленные автомобили способны преодолеть отметку в 300 000 км при должном обслуживании и бережной эксплуатации. Каждая модель имеет свои сильные стороны и особенности, которые необходимо учитывать при выборе и обслуживании.