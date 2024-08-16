Названы лучшие автомобили бренда Honda

Технический специалист сервиса "Хонда Ровер Мини на Профсоюзной" Максим Затимов рассказал о том, какие автомобили Honda самые надежные.

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По словам эксперта, которого цитирует портал "Автовзгляд", на первое место можно поставить Accord седьмого поколения, далее идет восьмая генерация модели. При этом специалист отмечает, что у двигателя K24A седана есть болячка с задирами на кулачках и валах. В то же время двухлитровый силовой агрегат вообще беспроблемный.

Как отмечает Затимов, в его практике был экземпляр, пробежавший 560 000 км.

Кроме того, эксперт выделяет Honda Civic MA и MB, машины 97-98 годов, Honda Jazz, Honda HR-V (при правильном обслуживании может проехать до 350 тысяч км).

В то же время Pilot - крайне спорный автомобиль. Как и CR-V последнего поколения, который, как добавляет Затимов, "весь какой-то кривой, с висящими дверями".

Ранее сегодня эксперт назвал "РГ" топ-5 автомобилей, которые могут проехать свыше 300 000 км.