Доля кроссоверов в структуре авторынка РФ достигла 70%

В июле 2024 года на российском рынке было продано 93,8 тыс. кроссоверов, что на 43% больше, чем годом ранее. В структуре продаж на рынке новых легковых авто на автомобили сегмента SUV (кроссоверы) пришлось 69%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

© Haval

С января по июль включительно российские покупатели приобрели 586,1 тыс. кроссоверов. Относительно прошлогоднего результата (328, тыс. ед.) продажи в сегменте выросли на 78%.

Самым продаваемым в России кроссовером в июле 2024 года стал китайский Haval Jolion. В сравнении с прошлым годом его продажи выросли на 88% с 4,4 тыс. до 8,4 тыс. единиц.

До этого директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина заявила, что к концу 2024 года китайские автомобили могут подорожать на 200–300 тыс. рублей. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля на российском рынке составляет 3,57 млн рублей.

Осенью, по ее мнению, на стоимость автомобилей повлияет повышение утилизационного сбора. Из-за роста цен спрос может трансформироваться на китайские бренды, инвестирующие в локализацию производства и собирающие машины в России.

Ранее стало известно, когда начнется выпуск модели Lada Iskra Cross.