Пользователи каршеринга стали чаще брать машины на длительные поездки

Названы регионы, в которых россияне часто арендуют машины на длительный период. По итогам первого полугодия 2024 года сервисы каршеринга отметили рост интереса к длительной аренде автомобилей от одного дня и дольше, сообщает ТАСС. В «Делимобиле» длительные аренды увеличились на 67%, а в «Ситидрайве» — на 28% по тарифам от одного дня и на 13% на срок от 1 дня до 18 месяцев. Сервисы отметили, что пик спроса пришёлся на май и июнь. Чаще всего автомобилисты арендуют автомобили в классе «Эконом».

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Каршеринговые сервисы отметили, что возможность арендовать автомобиль на день и дольше способствует развитию внутреннего туризма и увеличению поездок между городами.

Несмотря на общий тренд на увеличение срока аренды, в некоторых городах автомобилисты отдают предпочтение поминутным тарифам, например, в Сочи. «Ситидрайв» связывает это с ростом туристов.

В другом сервисе, BelkaCar, отметили рост длительных поездок, который со второго квартала увеличивается на 10−15% каждый месяц. Чаще всего надолго берут машины в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

По данным «Делимобиля», наибольший километраж при долгосрочной аренде наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. Чаще всего сервисами пользуются мужчины, а число женщин-водителей, арендующих машину на длительный период, составляет 15%. Средний возраст пользователя составляет 33 года.