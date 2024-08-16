Эксперт объяснил, что грозит водителю с поддельным полисом ОСАГО

Я не знал, что езжу с поддельным полисом ОСАГО: меня посадят?
Эксперт «За рулем» разъяснил, что грозит водителю с поддельным полисом ОСАГО.
Вопрос от читателя «За рулем»:
– За поддельный полис ОСАГО грозит наказание. Но всегда ли водитель понимает, что полис липовый?
Ответ эксперта Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– Угодить в тюрьму не так просто: надо предъявить заведомо поддельный полис в страховую компанию и получить возмещение – это подпадает под статью УК РФ о мошенничестве. В остальных случаях подделка трактуется как отсутствие полиса – штраф 800 рублей по статье ст. 12.37 КоАП РФ. С переходом на электронные полисы распознать липу стало даже проще. На сайте Российского союза автостраховщиков есть проверочная форма, связанная с единой базой ОСАГО. Здесь два варианта: по реквизитам договора ОСАГО или по реквизитам транспортного средства. А чтобы не нарваться на жуликов, полис можно оформить онлайн на этом же сайте.