Первые седаны Lada Iskra сошли с конвейера "АвтоВАЗа"

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил несколько автомобилей Lada Iskra конвейерным способом. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«26 июля в последний рабочий день перед единым корпоративным отпуском, на линии номер 5 ( сборка автомобилей GRANTA) впервые было собрано конвейерным способом 3 автомобиля Lada Iskra, это седаны белого цвета в средней комплектации», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

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В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.